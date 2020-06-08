2020-06-08T11:52:25+03:00
Общество

Более 6500 обращений оставили туляки в едином дежурно-диспетчерском центре

Большее количество заявок касалось произошедших ДТП на территории региона
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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С 1 июня по 8 июня в Туле в единый дежурно-диспетческий центр поступило поступило около 6558 обращений от граждан.

Так, за неделю туляки сообщили о трёх пожарах, в которых пострадавших и погибших нет. Помимо этого, за 7 дней зафиксировано 133 ДТП, в которых пострадали 17 человек. Зарегистрированы и аварийные случаи отключения в количестве 22 штук.

Служба спасения осуществила 78 выездов. Помощь была оказана 220 гражданам, а спасти за неделю удалось семерых человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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