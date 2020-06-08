В Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльника
Богородицкий районный суд рассмотрел на заседании уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Куркинского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Судом установлено, что 27 января 2020 года обвиняемый выпивал со своим знакомым, и в какой-то момент между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта, подсудимый нанёс своему приятелю удары кулаками и ногами в голову, от чего и наступила смерть потерпевшего.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU