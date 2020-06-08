2020-06-08T11:40:27+03:00
Происшествия

В Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльника

Трагическое происшествие произошло из-за ссоры между мужчинами за бутылочкой спиртного
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
В Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльникаВ Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльникаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Богородицкий районный суд рассмотрел на заседании уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Куркинского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что 27 января 2020 года обвиняемый выпивал со своим знакомым, и в какой-то момент между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта, подсудимый нанёс своему приятелю удары кулаками и ногами в голову, от чего и наступила смерть потерпевшего.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле пьяный водитель на "Ауди" устроил погоню с инспекторами ДПС
На этой неделе туляков ждут длинные выходные дни
В Тульской облвасти полицейские поймали 46-летнего веловора
В Тульской области экс-начальница центра занятости присвоила себе чужие 168 000 рублей
Более 6500 обращений оставили туляки в едином дежурно-диспетчерском центре
В Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльника
В Туле после коронавируса скончался владелец ресторана "Аида"
Более 15 500 нарушений ПДД произошло на тульских дорогах за минувшие выходные
Туляки радуются возвращению воды в Богородицкие пруды
8 июня десятки тульских домов останутся без электричества
В Киреевском районе из русла реки убрали 12 деревьев, препятствующих протоку течения воды
8 июня в Туле продолжают ремонт коллектора: жители могут получить бесплатно воду
Погода в Туле 8 июня: переменная облачность и +26 градусов
В Привокзальном округе Тулы еще ремонтируют поврежденный коллектор
В Тульской области два студента украли сломанную легковушку
В Туле в канализации нашли аквариумного тритона
В Туле водитель иномарки пытался скрыться от сотрудников ДПС
Погода в Туле 7 июня: переменная облачность и +26 градусов
В Тульской области в двух населенных пунктах выявили очаги бешенства
В Тульской области нашли объявленного в розыск подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия
Восстановлено транспортное сообщение по низководному мосту в Веневском районе
МЧС предупредило туляков о ливнях и грозах
В ДТП на Павшинском мосту в Туле пострадали трое