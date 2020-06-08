8 Июнь 2020 2020-06-08T11:40:27+03:00

В Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльника Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Богородицкий районный суд рассмотрел на заседании уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Куркинского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что 27 января 2020 года обвиняемый выпивал со своим знакомым, и в какой-то момент между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта, подсудимый нанёс своему приятелю удары кулаками и ногами в голову, от чего и наступила смерть потерпевшего.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU