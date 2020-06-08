8 Июнь 2020 2020-06-08T11:31:15+03:00

В Туле после коронавируса скончался владелец ресторана "Аида" Фото: соцсети

Мужчина скончался в минувшие выходные с 6 на 7 июня

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В ночь с 6 на 7 июня, в одной из тульских больниц скончался крупный и известный для туляков предприниматель, владелец ресторанного комплекса «Аида» Магсуд Мамедов.

Известно, что мужчина перенес на себе коронавирусную инфекцию, которая могла вызвать сопутствующее заболевание. Возможной же причиной смерти стала почечная недостаточность. Редакция выражает соболезнования родным и близким Магсуда Мамедова.

Свои соболезнования выразили еще и туляки на личной странице Магсуда во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU