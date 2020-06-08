2020-06-08T11:31:15+03:00
Происшествия

В Туле после коронавируса скончался владелец ресторана "Аида"

Мужчина скончался в минувшие выходные с 6 на 7 июня
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле после коронавируса скончался владелец ресторана "Аида"В Туле после коронавируса скончался владелец ресторана "Аида"Фото: соцсети
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В ночь с 6 на 7 июня, в одной из тульских больниц скончался крупный и известный для туляков предприниматель, владелец ресторанного комплекса «Аида» Магсуд Мамедов.

Известно, что мужчина перенес на себе коронавирусную инфекцию, которая могла вызвать сопутствующее заболевание. Возможной же причиной смерти стала почечная недостаточность. Редакция выражает соболезнования родным и близким Магсуда Мамедова.

Свои соболезнования выразили еще и туляки на личной странице Магсуда во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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