Более 15 500 нарушений ПДД произошло на тульских дорогах за минувшие выходные
За минувшие выходные, с 5 по 7 июня, в Туле было выявлено 15573 нарушения ПДД, Именно столько дорожного непослушания выявили сотрудники региональной Госавтоинспекции в ходе своей надзорной деятельности.
Так в общее число нарушений Правил дорожного движения вошли:
- 14640 нарушений в виде превышения установленной скорости движения;
- 37 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей;
- 38 в виде непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
- 4 в виде управления транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами;
- 17 водителей привлечены к административной за управление транспортным средством с превышенной тонировкой;
- 49 случаев «пьяного вождения» - 29 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 19 — отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 1 водитель ранее уже наказывались за подобные нарушения;
- 788 административных материала составлено за иные нарушения ПДД.
На всех нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Помимо этого, 108 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU