2020-06-08T10:53:30+03:00
Происшествия

Более 15 500 нарушений ПДД произошло на тульских дорогах за минувшие выходные

С 5 по 7 июня сотрудники ГИБДД пресекли 15573 нарушений на дорогах Тульской области
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Более 15 500 нарушений ПДД произошло на тульских дорогах за минувшие выходныеБолее 15 500 нарушений ПДД произошло на тульских дорогах за минувшие выходныеФото: Алексей ФОКИН
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За минувшие выходные, с 5 по 7 июня, в Туле было выявлено 15573 нарушения ПДД, Именно столько дорожного непослушания выявили сотрудники региональной Госавтоинспекции в ходе своей надзорной деятельности.

Так в общее число нарушений Правил дорожного движения вошли:

- 14640 нарушений в виде превышения установленной скорости движения;

- 37 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей;

- 38 в виде непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

- 4 в виде управления транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами;

- 17 водителей привлечены к административной за управление транспортным средством с превышенной тонировкой;

- 49 случаев «пьяного вождения» - 29 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 19 — отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 1 водитель ранее уже наказывались за подобные нарушения;

- 788 административных материала составлено за иные нарушения ПДД.

На всех нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Помимо этого, 108 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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