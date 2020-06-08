Туляки радуются возвращению воды в Богородицкие пруды
В минувшие выходные, в социальных сетях жители Богородицка поделились новостью о том, что в местные пруды снова стала поступать вода. Так, вода вернулась в водоём возле усадьбы Бобринских . Сам процесс водного запуска был запущен после восстановления плотин города.
Отметим, что в Богородицке ведётся реконструкция каскада прудов в честь 500-летия Тульского Кремля. Помимо водных работ, также, будет облагорожена и набережная.
Также отметим и то, что исторический центр Богородицка уже начинает кардинально менять свой внешний вид в рамках разработанной концепции «Город-театр». По задумке, сам проект благоустройства затрагивает обширную территорию правого берега Большого городского пруда, включая улицу Пролетарскую, автовокзал, плотину и дамбу.
ИСТОЧНИК KP.RU