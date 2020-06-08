8 июня десятки тульских домов останутся без электричества
Сегодня, 8 июня, многие жители Тулы останутся без электричества до самого вечера. Это связано с плановыми работами на объектах энергетики.
Так, сегодня без света останутся следующие адреса в Туле:
с 10-00 до 12.00
улица Оборонная, дома 63, 96, 57, 100, 80, 98;
улица П. Алексеева, дома 7-49 (нечетн.), 12-62 (четн);
улица Буденного, дома 45-59 (нечетн.), 72, 58-68 (четн.), 57-а, 55-а, 64-а;
улица М. Смирнова, дома 41-99 (нечетн.), 42-88 (четн.), 70-а, 93, 93-а;
переулок М. Смирнова, дома 1-21;
улица Староникитская, дома 87;
улица Галкина, дома 7, 3-б;
улица Луначарского, дом 1;
улица Октябрьская, дом 3-а.
с 10-00 до 15.00
улица М. Расковой, дома 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.);
3-й проезд Гастелло, дома 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
улица Яблочкова, дома 23-37 (нечётн.);
улица Фучика, дома 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.);
1-й проезд Гастелло, дома 3-17 (нечётн.), 4, 4-а;
2-й проезд Гастелло, дома 12-24 (чётн.), 13;
улица Гастелло, дома 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а;
улица Глухополянская, дом 19-б.
с 10-00 до 16.00
улица Дзержинского, дома 16, 16-а, 18, 21, 23;
улица Болотникова, дома 1, 5, 7;
улица Советская, дома 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124;
улица Спортивная, дома 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.);
улица Рудная, дома 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
улица Ковпака, дома 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
улица Сортировочная, дома 1-10, 10-а, 7-а;
улица Кутузова, дом 150;
улица Разливочная, дома 1-13;
улица Бункерная, дом 7;
Епифанское ш., дом 2;
улица Копровая, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
с 10-00 до 17.00
улица Марата, дома 151, 71, 79, 73, 81-а;
Торховский проезд, дома 9, 8;
улица М. Горького, дом 12;
улица Марата, дом 24;
торговый киоск ООО "Тулаторг" - улица Марата, ост. Плеханова;
кафе Афанасий, м-н № 139, торговый павильон - микрорынок Плехановский;
улица Дзержинского, дома 16, 16-а, 18, 21, 23;
улица Болотникова, дома 1, 5, 7;
улица Советская, дома 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 120, 122, 124;
улица Спортивная, дома 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.);
улица Пионерская, дом 1-а;
6-й проезд, дома 19-30;
8-й проезд, дома 27;
9-й проезд, дома 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.);
10-й проезд, дома 22-39;
п. Лихвинка: 1-й Лихвинский проезд, дома 8-а, 14-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);
Мясново: улица В. Выселковая, дома 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.);
улица Чмутова, дома 58-78, 7, 9, 11, 13, 15, 58-а, 82, 84, 88;
улица Н. Выселковая, дома 2-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 1-43 (нечётн.);
4-й Клинской проезд, дома 1-12, 8-а;
улица В. Краснослободская, дом 2;
Мясново: улица Чмутова, дома 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а;
улица В. Краснослободская, дома 1, 3, 4;
2-й Клинской проезд, дома 2, 3, 4;
улица В. Выселковая, дома 21-а, 23, 26;
улица Арсенальная, дома 32-48 (чётн.);
улица Заварная, дома 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.);
улица Литейная, дома 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б;
переулок Зубовский, дома 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.);
улица Штыковая, дома 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.).
с 13-00 до 17.00
улица Циолковского, дома 11, 5 к. 1, 5 к. 2;
улица Обручева, дома 1/6, 3 к. 2, 2-а, 2, 5;
улица Н. Руднева, дом 12.
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