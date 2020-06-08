В Киреевском районе из русла реки убрали 12 деревьев, препятствующих протоку течения воды
В районе устраняют последствия прохождения циклона
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
В Киреевском районе распилили и убрали из русла реки 12 деревьев, препятствующих протоку течения воды.
Напомним, 4 июня после ливня оказались подтоплены 55 приусадебных участков в селе Дедилово Киреевском районе.
По состоянию 7 июня, от воды освобождено 43 приусадебных участка. Остаются подтопленными 12 участков.
В случае ухудшения обстановки готов к развертыванию пункт временного размещения.
ИСТОЧНИК KP.RU