2020-06-08T09:59:20+03:00
Происшествия

В Киреевском районе из русла реки убрали 12 деревьев, препятствующих протоку течения воды

В районе устраняют последствия прохождения циклона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В Киреевском районе распилили и убрали из русла реки 12 деревьев, препятствующих протоку течения воды.

Напомним, 4 июня после ливня оказались подтоплены 55 приусадебных участков в селе Дедилово Киреевском районе.

По состоянию 7 июня, от воды освобождено 43 приусадебных участка. Остаются подтопленными 12 участков.

В случае ухудшения обстановки готов к развертыванию пункт временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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