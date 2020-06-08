8 июня в Туле продолжают ремонт коллектора: жители могут получить бесплатно воду

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:19:43+03:00

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В Привокзальном округе Тулы 7 июня был поврежден канализационный коллектор диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В связи с этим продлена бесплатная раздача питьевой воды. Ее можно получить по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30 с 9.00 и до окончания работ.

Техническую воду раздают по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98а, ул. Санаторная, 9б, Одоевское шоссе, 30, пос. Михалково - пер. улиц Белоусова/Карбышева, разворотное кольцо автолайнов номер 35.

ИСТОЧНИК KP.RU