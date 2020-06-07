2020-06-07T18:01:07+03:00
Общество

В Привокзальном округе Тулы еще ремонтируют поврежденный коллектор

Мария ВЛАСОВА
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Напомним, 7 июня в районе дома № 3 по ул. Ликбеза произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм. Пока ведутся работы отключена вода на 45 улицах.

Специалисты демонтировали провода, опоры освещения, участок забора, которые мешали работе техники, оборудовали обходной трубопровод и установили помпу. Затем они откачали воду из колодца аварийного участка и приступили к земляным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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