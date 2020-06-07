В Тульской области два студента украли сломанную легковушку

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:53:57+03:00

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В Алексине два студента украли технически несправный, частично разукомплектованный и снятый с регистрационного учета автомобиль «Ниссан Примера». Обнаружив его пропажу, владелец обратился в полицию.

Двое 20-летних местных жителей задержаны. Подозреваемые сознались в содеянном. Похищенная машина изъята и будет возвращена собственнику. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU