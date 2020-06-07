В Туле в канализации нашли аквариумного тритона
Существо не подавало признаков жизни
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В канализации на проспекте Ленина был найден аксолотль. Его обнаружил слесарь во время проведения работ. К этому моменту существо уже не подавало признаков жизни.
Попасть в канализацию амфибия могла либо случайно, во время чистки аквариума, либо его смыли хозяева уже после смерти, сообщает "1 тульский".
Аксолотль – личинка Мексиканской амбистомы. Они обитают в мексиканских озёрах.
ИСТОЧНИК KP.RU