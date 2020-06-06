В Тульской области нашли объявленного в розыск подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:06:53+03:00

Мужчину доставили в отдел для разбирательства

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Полицейские установили местонахождение мужчины, разыскиваемого по подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.

Подозреваемого доставили в отдел для разбирательства. Полицейские выясняют детали его противоправной деятельности.

Напомним, ранее у мужчины дома нашли более 10 кг марихуаны, 1050 кустов конопли, произраставших на приусадебном участке, и огнестрельное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU