В ДТП на Павшинском мосту в Туле пострадали трое

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:40:35+03:00

Один из них был госпитализирован

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6 июня 8:25 на Павшинском мосту в Туле произошло ДТП. 34-летний мужчина на автомобиле "ВАЗ 2109" столкнулся с автомобилем "ЗАЗ Шанс" под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель "ВАЗа". Он получил различные травмы и был госпитализирован. Также получили различные травмы водитель "ЗАЗа" и его пассажир, 30-летняя женщина. После оказания медицинской помощи они были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU