В Тульской области в двух населенных пунктах выявили очаги бешенства

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:20:41+03:00

В связи с заболеванием установлен карантин

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В Алексине на улицах Спортивной и Полевой и в деревня Сорокино Одоевского района выявлены очаги бешенства.

Кроме того, в потенциально опасные зоны попали:

- село Глинищи и деревни Зыбино, расположенных на территории муниципального образования Северо-Одоевское Одоевского района;

- улицы Некрасова (на участке от улицы Полевой до Дачного переулка) в Алексине.

В связи с заболеванием на территориях неблагополучных пунктов установлены ограничительные мероприятия.

На время карантина запрещена торговля домашними животными, их вывоз и отлов диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU