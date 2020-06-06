В Тульской области в двух населенных пунктах выявили очаги бешенства
В связи с заболеванием установлен карантин
Изменить размер текста:
В Алексине на улицах Спортивной и Полевой и в деревня Сорокино Одоевского района выявлены очаги бешенства.
Кроме того, в потенциально опасные зоны попали:
- село Глинищи и деревни Зыбино, расположенных на территории муниципального образования Северо-Одоевское Одоевского района;
- улицы Некрасова (на участке от улицы Полевой до Дачного переулка) в Алексине.
В связи с заболеванием на территориях неблагополучных пунктов установлены ограничительные мероприятия.
На время карантина запрещена торговля домашними животными, их вывоз и отлов диких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU