6 июня в Туле ограничили движение транспорта по ул. Оборонной

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:16:48+03:00

Это связано с проведением работ по опиловке деревьев

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6 июня в Туле запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта по ул. Оборонной на участке от ул. Советской до ул. Войкова. Запрет действует с 9:30 до 15:30.

Это связано с проведением работ по опиловке деревьев.

На время ограничений движение автобусов маршрутов № 5, 13, 13А, 50, 52В, 55, 59, 70, 125 и трамваев маршрутов № 12, 13 будет осуществляться по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU