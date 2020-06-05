Житель Тульской области отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков
Полицейские изъяли более 180 г наркотического средства и 29 г частей растений
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58-летний житель Узловой признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Мужчина оборвал дикорастущее растение конопли, с помощью которого изготовил наркотическое средство. Оставшиеся части растения хранил в личной бане для личного употребления.
Полицейские из незаконного оборота изъяли более 180 г наркотического средства и 29 г частей растений, содержащих наркотическое средство.
Мужчине назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU