Житель Тульской области отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:58:10+03:00

Полицейские изъяли более 180 г наркотического средства и 29 г частей растений

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58-летний житель Узловой признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Мужчина оборвал дикорастущее растение конопли, с помощью которого изготовил наркотическое средство. Оставшиеся части растения хранил в личной бане для личного употребления.

Полицейские из незаконного оборота изъяли более 180 г наркотического средства и 29 г частей растений, содержащих наркотическое средство.

Мужчине назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU