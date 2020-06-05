В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Митин

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:48:35+03:00

Его не стало 4 июня

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Скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Тулы Виктор Митин. Его не стало 4 июня на 91-м году жизни.

Виктор Митин 14 лет он добровольно ушел на фронт. Позже участвовал в Курско-Орловской битве, освобождении Белоруссии, Польши, штурме Берлина.

После Великой Отечественной войны Виктор Яковлевич работал радиомастером. Затем окончил Астраханское мореходное училище и более 5 лет охранял морские рубежи Родины на Тихом океане.

Уволившись в запас, Виктор Яковлевич работал на руководящих должностях на одном из предприятий города.

ИСТОЧНИК KP.RU