С улиц Тулы эвакуировали более трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:43:05+03:00

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За 5 месяцев года с улиц Тулы эвакуировали более 3 тысяч автомобилей за нарушение правил остановки и стоянки.

По предписанию в сутки задерживают порядка 15-20 машин. Для возвращения автомобиля владельцу необходимо обратиться в ГИБДД, оплатить штраф, затем приехать на штрафстоянку, оплатить работу эвакуатора и стоянку.

Размер штрафа от 1500 до 5000 руб. – в зависимости от того, какое нарушение он совершил. Стоимость работы эвакуатора – 3500 руб., 43 руб. – за час на штрафстоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU