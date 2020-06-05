С улиц Тулы эвакуировали более трех тысяч неправильно припаркованных автомобилей
В сутки задерживают порядка 15-20 машин
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За 5 месяцев года с улиц Тулы эвакуировали более 3 тысяч автомобилей за нарушение правил остановки и стоянки.
По предписанию в сутки задерживают порядка 15-20 машин. Для возвращения автомобиля владельцу необходимо обратиться в ГИБДД, оплатить штраф, затем приехать на штрафстоянку, оплатить работу эвакуатора и стоянку.
Размер штрафа от 1500 до 5000 руб. – в зависимости от того, какое нарушение он совершил. Стоимость работы эвакуатора – 3500 руб., 43 руб. – за час на штрафстоянке.
ИСТОЧНИК KP.RU