2020-06-05T17:11:21+03:00
Происшествия

Житель Тульской области отработает 300 часов за использование поддельных больничных

Он получил в качестве довольствия более 200 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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В Щекине 29-летний житель признан виновным в мошенничестве. Сотрудник исправительного учреждения в качестве документов, оправдывающих его отсутствие на рабочем месте, представил в отдел кадров учреждения подложные листки временной нетрудоспособности. Таким образом он получил более 200 тысяч рублей.

Причиненный материальный ущерб мужчина полностью возместил в ходе предварительного расследования. Ему назначено 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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