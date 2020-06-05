Житель Тульской области отработает 300 часов за использование поддельных больничных
Он получил в качестве довольствия более 200 тысяч рублей
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В Щекине 29-летний житель признан виновным в мошенничестве. Сотрудник исправительного учреждения в качестве документов, оправдывающих его отсутствие на рабочем месте, представил в отдел кадров учреждения подложные листки временной нетрудоспособности. Таким образом он получил более 200 тысяч рублей.
Причиненный материальный ущерб мужчина полностью возместил в ходе предварительного расследования. Ему назначено 300 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU