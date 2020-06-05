В Туле при строительстве детского сада пропали бюджетные деньги
При выполнении муниципального контракта по строительству детского сада должностные лица ООО «ПБК Норма» внесли в акты приемки скрытых выполненных работ недостоверные сведения о якобы выполненных работах на сумму более 1 млн рублей.
Они были оплачены заказчиком Управлением капитального строительства Тулы. В результате бюджету города причинен материальный ущерб в особо крупном размере. К таким выводам пришла прокуратура.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения следователь возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.
ИСТОЧНИК KP.RU