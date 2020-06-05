Туляк до смерти забил свою 80-летнюю мать
Уголовное дело направлено в суд
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В Туле 61-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пьяный мужчина на почве конфликта избил свою 80-летнюю мать. Спустя непродолжительное время женщина от полученных травм скончалась.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU