Туляк до смерти забил свою 80-летнюю мать

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:41:59+03:00

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В Туле 61-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пьяный мужчина на почве конфликта избил свою 80-летнюю мать. Спустя непродолжительное время женщина от полученных травм скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU