В Тульской области объявили в розыск подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия
В Тульской области полицейские ищут Сергея Александровича Горичева, 16.10.1978 г.р. Мужчину подозревают в причастности к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного оборота оружия.
В селе Нарышкино Тепло-Огаревского района подозреваемый у себя дома хранил наркотики и оружие. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли более 10 кг марихуаны, 1050 кустов конопли, произраставших на приусадебном участке, и огнестрельное оружие.
Мужчина скрылся от полиции. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщать информацию по телефону 8(4872)35-18-60 в УКОН УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU