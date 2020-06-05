2020-06-05T17:54:01+03:00
Происшествия

В Тульской области объявили в розыск подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия

У мужчины изъяли более 10 кг марихуаны и 1050 кустов конопли
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В Тульской области полицейские ищут Сергея Александровича Горичева, 16.10.1978 г.р. Мужчину подозревают в причастности к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного оборота оружия.

В селе Нарышкино Тепло-Огаревского района подозреваемый у себя дома хранил наркотики и оружие. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли более 10 кг марихуаны, 1050 кустов конопли, произраставших на приусадебном участке, и огнестрельное оружие.

Мужчина скрылся от полиции. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщать информацию по телефону 8(4872)35-18-60 в УКОН УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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