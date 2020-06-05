2020-06-05T15:18:37+03:00
Общество

Тулякам раздадут ленты в цветах российского триколора

Символы патриотизма будут распространять с 8 по 12 июня
Мария ВЛАСОВА
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Тулякам раздадут ленты в цветах российского триколора. Их будут распространять с 8 по 12 июня в продуктовых магазинах, аптеках, АЗС и других местах массового скопления людей.

Акция приурочена ко Дню России. Ее цель – популяризация государственных символов и формирование гражданской культуры.

Ленту можно будет прикрепить на одежду, сделать фото и выложить в соцсетях с хештегом #МояРоссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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