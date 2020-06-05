5 Июнь 2020 2020-06-05T15:13:36+03:00

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В Туле приступили к репетициям Парада Победы. Тренировки проходят на аэродроме «Клоково». Во время репетиций отрабатывают слаженность личного состава в парадном расчете.

В этом году парадным маршем по площади Ленина пройдут порядка 100 сотрудников спасательного ведомства. Состав парадной коробки уже утвердил приказом начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Напомним, Парад Победы перенесен с 9 мая на 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU