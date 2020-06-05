После ливней в Тульской области затопило мебельный салон

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:54:32+03:00

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В Узловой после ливней затопило мебельный салон, находящийся на цокольном этаже здания. Вода поднялась на 1 метр. Под ней оказались скрыты диваны, журнальные столы, картины, гостиные, детские.

Также вода набралась в подвале дома по улице Заводской, 12. Цокольный этаж мебельного салона как раз примыкает к жилой пятиэтажке.

Владельцы салона отмечают, что проблеме с подтоплением подвала уже много лет. Ее озвучивали неоднократно жильцы дома и владельцы магазинов.

Подвал регулярно затапливает после сильных дождей. В подъездах, в квартирах, а также в магазинах часто стоит запах канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU