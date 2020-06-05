В Тульской области учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу с 7 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:49:51+03:00

В июне здесь проведут тренировки более 80 спортсменов

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В Тульской области республиканская учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу. Ее готовность подтвердила комиссия в составе представителей регионального управления Роспотребнадзора и областного комитета по спорту.

Здесь соблюдены санитарные меры. Все находящиеся на тренировочной базе пройдут тестирование на коронавирус. Каждого спортсмена и тренера разместят в отдельном номере.

С 7 июня олимпийцы и паралимпийцы начнут здесь готовиться к соревнованиям. В течение июня в РУТБ «ОКА» проведут тренировки более 80 спортсменов сборных команд России по конькобежному спорту, пауэрлифтингу и стрельбе из лука.

ИСТОЧНИК KP.RU