2020-06-05T12:49:51+03:00
Спорт

В Тульской области учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу с 7 июня

В июне здесь проведут тренировки более 80 спортсменов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области республиканская учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу. Ее готовность подтвердила комиссия в составе представителей регионального управления Роспотребнадзора и областного комитета по спорту.

Здесь соблюдены санитарные меры. Все находящиеся на тренировочной базе пройдут тестирование на коронавирус. Каждого спортсмена и тренера разместят в отдельном номере.

С 7 июня олимпийцы и паралимпийцы начнут здесь готовиться к соревнованиям. В течение июня в РУТБ «ОКА» проведут тренировки более 80 спортсменов сборных команд России по конькобежному спорту, пауэрлифтингу и стрельбе из лука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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