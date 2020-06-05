В Тульской области учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу с 7 июня
В Тульской области республиканская учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу. Ее готовность подтвердила комиссия в составе представителей регионального управления Роспотребнадзора и областного комитета по спорту.
Здесь соблюдены санитарные меры. Все находящиеся на тренировочной базе пройдут тестирование на коронавирус. Каждого спортсмена и тренера разместят в отдельном номере.
С 7 июня олимпийцы и паралимпийцы начнут здесь готовиться к соревнованиям. В течение июня в РУТБ «ОКА» проведут тренировки более 80 спортсменов сборных команд России по конькобежному спорту, пауэрлифтингу и стрельбе из лука.
ИСТОЧНИК KP.RU