Карта распространения коронавируса в Тульской области на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:33:48+03:00

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона

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5 июня стало известно о 105 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 1596

Донской - 115

Алексинский район - 257

Арсеньевский район - 13

Белевский район - 53

Богородицкий район - 196

Веневский район - 153

Воловский район - 76

Дубенский район - 10

Ефремовский район - 233

Заокский район - 117

Каменский район - 20

Кимовский район - 89

Киреевский район - 238

Куркинский район - 23

р.п. Новогуровский - 12

Новомосковский район - 306

Одоевский район - 22

Плавский район - 71

Суворовский район - 15

Тепло-Огаревский район - 75

Узловский район - 202

Чернский район - 50

Щекинский район - 342

Ясногорский район - 114

ИСТОЧНИК KP.RU