Карта распространения коронавируса в Тульской области на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
5 июня стало известно о 105 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 1596
Донской - 115
Алексинский район - 257
Арсеньевский район - 13
Белевский район - 53
Богородицкий район - 196
Веневский район - 153
Воловский район - 76
Дубенский район - 10
Ефремовский район - 233
Заокский район - 117
Каменский район - 20
Кимовский район - 89
Киреевский район - 238
Куркинский район - 23
р.п. Новогуровский - 12
Новомосковский район - 306
Одоевский район - 22
Плавский район - 71
Суворовский район - 15
Тепло-Огаревский район - 75
Узловский район - 202
Чернский район - 50
Щекинский район - 342
Ясногорский район - 114
ИСТОЧНИК KP.RU