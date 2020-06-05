Туляки высказались против строительства кладбища около деревни Морозовка
Все озвученные точки зрения занесли в протокол
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В районе деревни Морозовка производственную зону предложено изменить на зону кладбищ. Этот вопрос был вынесен на публичные слушания.
Однако сами жители высказались против внесения изменений в градостроительные документы.
Все озвученные точки зрения занесли в протокол. Заключения о результатах публичных слушаний с учетом поступивших замечаний и обращений направят в городскую Думу и администрацию Тулы.
Итоги публичных слушаний опубликуют на официальных сайтах МО город Тула и Тульской городской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU