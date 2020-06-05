Туляки высказались против строительства кладбища около деревни Морозовка

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:22:17+03:00

Все озвученные точки зрения занесли в протокол

Изменить размер текста: A A

В районе деревни Морозовка производственную зону предложено изменить на зону кладбищ. Этот вопрос был вынесен на публичные слушания.

Однако сами жители высказались против внесения изменений в градостроительные документы.

Все озвученные точки зрения занесли в протокол. Заключения о результатах публичных слушаний с учетом поступивших замечаний и обращений направят в городскую Думу и администрацию Тулы.

Итоги публичных слушаний опубликуют на официальных сайтах МО город Тула и Тульской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU