Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение туляками масочного режима
Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение туляками масочного режима в общественном транспорте, такси и на остановках. Рейды уже стартовали и продлятся до 11 июня.
Во время проверок инспекторы уделят также особое внимание:
- водительскому составу организаций осуществляющих перевозку пассажиров,
- соблюдению водителями автобусов скоростного режима,
- незаконной предпринимательской деятельности,
- путевой документации,
- соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,
- наличию сведений о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров,
- техническому состоянию транспортного средства.
Кроме того, обратят внимание на транспорт автошкол, задействованный при осуществлении учебной езды.
При обучении в автошколах необходимо использование маски и перчатки, соблюдать 30 минутный перерыва, а также проводить санобработку салона машины после каждого часа практического занятия.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU