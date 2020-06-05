5 Июнь 2020 2020-06-05T12:04:48+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение туляками масочного режима в общественном транспорте, такси и на остановках. Рейды уже стартовали и продлятся до 11 июня.

Во время проверок инспекторы уделят также особое внимание:

- водительскому составу организаций осуществляющих перевозку пассажиров,

- соблюдению водителями автобусов скоростного режима,

- незаконной предпринимательской деятельности,

- путевой документации,

- соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,

- наличию сведений о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров,

- техническому состоянию транспортного средства.

Кроме того, обратят внимание на транспорт автошкол, задействованный при осуществлении учебной езды.

При обучении в автошколах необходимо использование маски и перчатки, соблюдать 30 минутный перерыва, а также проводить санобработку салона машины после каждого часа практического занятия.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU