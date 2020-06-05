В Туле участковый составил протокол на мертвеца

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:44:57+03:00

Мужчину уже уволили со службы

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В Зареченском округе участковый уполномоченный полиции составил протокол об административном правонарушении в отношении умершего человека, сфальсифицировав доказательство по делу об административном правонарушении. Так мужчина собирался повысить показатели работы.

Следственный отдел по Зареченскому району г. Тула СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье "фальсификация доказательств".

В УМВД России по Тульской области по факту совершения сотрудником полиции должностного преступления проведена служебная проверка. По ее результатам участкового уволили со службы по отрицательным основаниям.

Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей отдела полиции «Зареченский», ответственных за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU