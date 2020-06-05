В Туле судебный пристав получила восемь взяток
Ей назначено 9 лет лишения свободы в колонии общего режима
Изменить размер текста:
В 2017-2018 годах судебный пристав-исполнитель неоднократно получала деньги за снятие запрета на регистрационные действия с транспортных средств и незаконное бездействие по непринятию мер по взысканию задолженности в рамках исполнительного производства.
Суд признал 37-летнюю жительницу Тульской области виновной в совершении 8 преступлений по статье "получение взятки".
Ей назначено 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU