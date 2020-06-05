В Туле судебный пристав получила восемь взяток

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:46:39+03:00

Ей назначено 9 лет лишения свободы в колонии общего режима

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В 2017-2018 годах судебный пристав-исполнитель неоднократно получала деньги за снятие запрета на регистрационные действия с транспортных средств и незаконное бездействие по непринятию мер по взысканию задолженности в рамках исполнительного производства.

Суд признал 37-летнюю жительницу Тульской области виновной в совершении 8 преступлений по статье "получение взятки".

Ей назначено 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU