Тулякам предстоит носить маски 1–2 месяца

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:52:08+03:00

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Роспотребнадзор огласил список санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции. Они будут действовать до 1 января 2021 года.

В частности, рекомендовано продолжить соблюдать правила правила личной гигиены — мыть и обеззараживать руки, соблюдать социальную дистанцию, находиться в масках в общественных местах. Последние предстоит носить как минимум 1–2 месяца.

Предприятия обязали проводить дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезинфицирующих средств. Для организаций общепита, торговли, транспорта также требуется санобработка.

Люди, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу стран и регионов, обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU