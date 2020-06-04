2020-06-04T17:04:32+03:00
Спорт

Будут ли туляки присутствовать на футбольных матчах?

Мария ВЛАСОВА
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Ранее сообщалось, что после возобновления сезона футбольные матчи будут проходить без зрителей. Однако ситуация может измениться. Клубы РПЛ получили проект медицинского регламента — с правками от Роспотребнадзора. Документ пока официально не утвердили.

Среди его положений - социальное дистанцирование на стадионе, рассадка зрителей друг от друга на расстоянии не менее 1,5-2 метров, термометрия. Зрители на стадионе обязательно должны находиться в масках и перчатках.

Болельщики должны быть размещены не более чем на 10 % трибун стадиона от проектной мощности. В местах общественного пользования должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками.

Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории спортивной арены, за исключением упакованной питьевой воды при условии обработки поверхности упаковок под проточной водой.

Напомним, "Арсенал" проведет первый матч после перерыва со "Спартаком". Игра состоится 20 июня на домашнем поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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