2020-06-04T16:58:07+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами

Они продолжат работать до конца сезона-2019/20
Мария ВЛАСОВА
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Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом - с наставником Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко. Они продолжат работать до конца сезона-2019/20.

До конца текущего чемпионата также пролонгированы соглашения с футболистами Юрием Лодыгиным, Максимом Володько, Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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