Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами
Они продолжат работать до конца сезона-2019/20
Изменить размер текста:
Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом - с наставником Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко. Они продолжат работать до конца сезона-2019/20.
До конца текущего чемпионата также пролонгированы соглашения с футболистами Юрием Лодыгиным, Максимом Володько, Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.
ИСТОЧНИК KP.RU