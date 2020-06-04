Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:58:07+03:00

Они продолжат работать до конца сезона-2019/20

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Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом - с наставником Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьем и Сергеем Кращенко. Они продолжат работать до конца сезона-2019/20.

До конца текущего чемпионата также пролонгированы соглашения с футболистами Юрием Лодыгиным, Максимом Володько, Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

ИСТОЧНИК KP.RU