2020-06-04T16:26:04+03:00
Общество

Из школ исправительных учреждений Тульской области выпустят 179 одиннадцатиклассников

Ученики получат аттестаты
Мария ВЛАСОВА
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Из школ исправительных учреждений Тульской области выпустят 179 одиннадцатиклассников, а также 56 учеников из 9 классов.

Все желающие смогут сдать государственные выпускные экзамены и продолжить образование в профессиональных образовательных учреждениях как после освобождения, так и дистанционно, во время нахождения в исправительном учреждении.

Выпускники прошлых лет уже используют дистанционную форму обучения. Сейчас 34 человека таким образом получают высшее образование, сообщили в УФСИН России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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