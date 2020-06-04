Из школ исправительных учреждений Тульской области выпустят 179 одиннадцатиклассников
Ученики получат аттестаты
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Из школ исправительных учреждений Тульской области выпустят 179 одиннадцатиклассников, а также 56 учеников из 9 классов.
Все желающие смогут сдать государственные выпускные экзамены и продолжить образование в профессиональных образовательных учреждениях как после освобождения, так и дистанционно, во время нахождения в исправительном учреждении.
Выпускники прошлых лет уже используют дистанционную форму обучения. Сейчас 34 человека таким образом получают высшее образование, сообщили в УФСИН России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU