В Туле 14 летних кафе оказались не готовы к работе

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:02:42+03:00

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В Туле 14 из 19 летних кафе оказались не готовы к работе. Таковы результаты мониторинга регионального Управления Роспотребнадзора совместно с представителями комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку и комитета Тульской области по развитию туризма. Специалисты выявили несоответствия с заявлением о готовности и выполнением методических рекомендаций.

Всего в органы исполнительной власти поступило 41 уведомление о готовности летних кафе осуществлять услуги общественного питания на открытом воздухе с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU