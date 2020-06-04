В Тульской области депутаты предложили установить запрет розничной продажи алкоголя в праздники

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:37:12+03:00

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Депутатами Тульской областной думы внесен проект закона Тульской области «О внесении изменения в статью 7-1 Закона Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Депутаты предлагают установить запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Тульской области в следующие дни: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на выходной день, - в следующий за 1 сентября рабочий день).

- Это не первый раз когда возникают такие предложения, к сожалению мало кто может обосновать данные введения статистическими данными о том, что именно в эти дни необходимо дополнительными мерами ограничивать продажу алкогольной продукции. Запреты всегда привод к росту нелегального сектора, а это увеличивает риск употребления суррогата. Надеемся, что депутатская инициатива будет направлена на развитие и воспитание молодежи, а не на запреты, которые затрагивают население и бизнес. К стати в Тульском регионе в настоящий момент действуют одни из самых строгих правил торгови спиртосодержащей продукции, и этими инициативами депутаты показывают, что ограничения принятые слабо действуют и не эффективны, - отметил председатель Тульского Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

ИСТОЧНИК KP.RU