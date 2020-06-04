В Тульской области двое мужчин украли туи и бордюр

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:09:05+03:00

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В Щёкине двое злоумышленников ночью похитили 3 саженца туи и 7 единиц бордюрного камня от коммерческого магазина.

На подозреваемых указали записи камер видеонаблюдения. Полицейские задержали 44-летнего безработного ранее судимого мужчину, проживающего поблизости от магазина, а также его такого же 36-летнего знакомого. Они оба признались в содеянном.

Кроме того, полицейские установили, что второй из злоумышленников в день кражи туй и бордюрного камня совершил также похитил продукты питания из магазина. В полиции выясняют все детали преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU