2020-06-04T15:09:05+03:00
Происшествия

В Тульской области двое мужчин украли туи и бордюр

На подозреваемых указали записи камер видеонаблюдения
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Щёкине двое злоумышленников ночью похитили 3 саженца туи и 7 единиц бордюрного камня от коммерческого магазина.

На подозреваемых указали записи камер видеонаблюдения. Полицейские задержали 44-летнего безработного ранее судимого мужчину, проживающего поблизости от магазина, а также его такого же 36-летнего знакомого. Они оба признались в содеянном.

Кроме того, полицейские установили, что второй из злоумышленников в день кражи туй и бордюрного камня совершил также похитил продукты питания из магазина. В полиции выясняют все детали преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будут ли туляки присутствовать на футбольных матчах?
Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами
Из школ исправительных учреждений Тульской области выпустят 179 одиннадцатиклассников
В Туле 14 летних кафе оказались не готовы к работе
В Тульской области депутаты предложили установить запрет розничной продажи алкоголя в праздники
В Туле не поделили дорогу две "Деу Нексии"
В Тульской области двое мужчин украли туи и бордюр
Житель Тульской области украл кошелёк из детской коляски
В Тульской области пьяный водитель "Лады" въехал в дерево
В Тульской области произошло 712 случаев мошенничества
4 июня поселок Рассвет остался без холодной воды
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
Погода в Туле 4 июня: облачно с прояснениями и +18 градусов