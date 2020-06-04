Житель Тульской области украл кошелёк из детской коляски
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Узловском районе местный житель украл кошелёк из детской коляски. Его оставила там во время прогулки 36-летняя женщина.
Потерпевшая обратилась в отдел МВД. Нанесённый ущерб составил 4 500 рублей.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождения злоумышленника.
Задержан 49-летний безработный местный житель. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».
ИСТОЧНИК KP.RU