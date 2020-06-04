2020-06-04T14:55:57+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный водитель "Лады" въехал в дерево

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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3 июня в 17-25 на 5 км дороги «Кимовск – Таболо» Кимовского района произошло ДТП. 33-летний пьяный мужчина (0,201 мг/л) на автомобиле «Лада» съехал в правый по ходу движения кювет и въехал в дерево.

По предварительной информации, не справился с управлением. В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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