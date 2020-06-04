4 Июнь 2020 2020-06-04T12:54:23+03:00

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В Тульской области произошло 712 случаев мошенничества. Цифра более чем на 50 превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Ущерб составил от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей.

Туляков просят сохранять бдительность. При подозрении на совершение мошенничества или уже о случившемся факте нужно сообщать в полицию. Круглосуточный телефон дежурной части УМВД России по Тульской области: 8 (4872) 32-22-49.

ИСТОЧНИК KP.RU