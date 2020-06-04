В Веневском районе подтоплен мост: нарушено транспортное сообщение
4 июня низководный мост у н.п. слобода Стрелецкая Веневского района оказался подтоплен. Причиной послужил резкий подъем уровня воды в реке Веневка после дождя.
Нарушено прямое транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: Нижняя Слобода и Верхняя Слобода.
Объезжать зону происшествия можно через н.п. Озеренская.
Социально значимых объектов в зоне подтопления нет. На месте подтопления находятся представители администрации Веневского района и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.
Отметим, что из-за обильных осадков также размыло дорогу в Суворовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU