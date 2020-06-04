В Суворовском районе размыло дорогу

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:12:49+03:00

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Изменить размер текста: A A

4 июня в Суворовском районе подтопило и размыло участок дороги местного значения «Ханино-Красное Михайлово» 4 км. В результате дорожное полотно обрушилось. ЧП произошло из-за выпадения обильных осадков.

Никто не пострадал. На месте происшествия находятся представители местной администрации и оперативная группа Суворовского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU