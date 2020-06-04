В Суворовском районе размыло дорогу
ЧП произошло из-за выпадения обильных осадков
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 июня в Суворовском районе подтопило и размыло участок дороги местного значения «Ханино-Красное Михайлово» 4 км. В результате дорожное полотно обрушилось. ЧП произошло из-за выпадения обильных осадков.
Никто не пострадал. На месте происшествия находятся представители местной администрации и оперативная группа Суворовского пожарно-спасательного гарнизона.
ИСТОЧНИК KP.RU