2020-06-04T09:12:49+03:00
Происшествия

В Суворовском районе размыло дорогу

ЧП произошло из-за выпадения обильных осадков
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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4 июня в Суворовском районе подтопило и размыло участок дороги местного значения «Ханино-Красное Михайлово» 4 км. В результате дорожное полотно обрушилось. ЧП произошло из-за выпадения обильных осадков.

Никто не пострадал. На месте происшествия находятся представители местной администрации и оперативная группа Суворовского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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