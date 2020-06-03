На Куликовом поле зацвел ковыль
Цветение степи совпало с календарной датой начала лета
Фото: Роман СОЛОПОВ
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На Куликовом поле зацвел ковыль. Обычно это происходит в середине мая. Но из-за малого количества солнечных дней, цветение ковыльной степи совпало с календарной датой начала лета.
Несколько видов ковыля вместе с другими редкими растениями специалисты музея-заповедника выращивают на опытно-производственных участках охранной зоны. Цель - вернуть памятному месту облик эпохи Куликовской битвы.
Напомним, полюбоваться ковыльной степью туляки могли прошлой осенью. Его цветению предшествовали теплая осень и позднее бабье лето.
ИСТОЧНИК KP.RU