3 Июнь 2020 2020-06-03T17:48:22+03:00

Цветение степи совпало с календарной датой начала лета

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На Куликовом поле зацвел ковыль. Обычно это происходит в середине мая. Но из-за малого количества солнечных дней, цветение ковыльной степи совпало с календарной датой начала лета.

Несколько видов ковыля вместе с другими редкими растениями специалисты музея-заповедника выращивают на опытно-производственных участках охранной зоны. Цель - вернуть памятному месту облик эпохи Куликовской битвы.

Напомним, полюбоваться ковыльной степью туляки могли прошлой осенью. Его цветению предшествовали теплая осень и позднее бабье лето.

ИСТОЧНИК KP.RU