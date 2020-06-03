2020-06-03T17:20:58+03:00
Общество

На Куликовом поле в Тульской области провели антитеррористические учения

Силовики отработали действия при угрозе и совершении террористического акта
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территория музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области провели антитеррористические учения под руководством регионального оперативного штаба.

Силовики отработали действия при угрозе и совершении террористического акта. Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

С учетом эпидобстановки на территории Тульской области в учениях был задействован сокращенный состав, и приняты повышенные профилактические меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Куликовом поле зацвел ковыль
Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май
На Куликовом поле в Тульской области провели антитеррористические учения
В Тульской области военные возведут пять мостов
Туляки сбывали фальшивки в овощных киосках и торговали наркотиками
4 июня в Городском переулке Тулы ограничат движение и остановку транспорта
В Тульской области перенесли фестиваль Крапивы
В Туле поймали нелегального перевозчика
Фестиваль «Дикая Мята» в Тульской области перенесли на июнь 2021 года
В Туле водитель "Лады" сбил непослушную женщину-пешехода
В Тульской области невнимательный "ГАЗ" столкнулся с автомобилем "ВАЗ"
Премьера сериала «Чики» состоится 4 июня в Wink и на more.tv
В поселке Косая Гора улицу Металлургов отремонтируют в августе
МЧС предупредило туляков о грозах
Погода в Туле 3 июня: облачно, дождь и +18 градусов
В благоустройство Красной площади в Ефремове дополнительно вложат 95 млн рублей
В Тульской области региональный маткапитал можно будет потратить на приобретение компьютера