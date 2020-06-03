На Куликовом поле в Тульской области провели антитеррористические учения
Силовики отработали действия при угрозе и совершении террористического акта
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На территория музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области провели антитеррористические учения под руководством регионального оперативного штаба.
Силовики отработали действия при угрозе и совершении террористического акта. Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции.
С учетом эпидобстановки на территории Тульской области в учениях был задействован сокращенный состав, и приняты повышенные профилактические меры.
ИСТОЧНИК KP.RU