В Тульской области военные возведут пять мостов
В Тульской области военные возведут пять мостов. На трех объектах работы уже начались. Строительство всех мостов планируется завершить уже до 1 июля. Речь о следующих сооружениях:
- через р. Упа (д. Завалово в Одоевском районе),
- через р. Мокрая Табола (д. Зиновка и п. Таболо в Кимовском районе),
- через р. Скнижка (с. Страхово в Заокском районе),
- через р. Уготь (д. Красивка в Чернском районе),
- через р. Вырка (д. Фатьяново Белевского района).
Мосты возводят в рамках тактических учений Министерства обороны РФ. Они проходят в Тульской области третий год подряд. За это время военнослужащие возвели 9 мостовых сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU