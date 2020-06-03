3 Июнь 2020 2020-06-03T17:11:56+03:00

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В Тульской области военные возведут пять мостов. На трех объектах работы уже начались. Строительство всех мостов планируется завершить уже до 1 июля. Речь о следующих сооружениях:

- через р. Упа (д. Завалово в Одоевском районе),

- через р. Мокрая Табола (д. Зиновка и п. Таболо в Кимовском районе),

- через р. Скнижка (с. Страхово в Заокском районе),

- через р. Уготь (д. Красивка в Чернском районе),

- через р. Вырка (д. Фатьяново Белевского района).

Мосты возводят в рамках тактических учений Министерства обороны РФ. Они проходят в Тульской области третий год подряд. За это время военнослужащие возвели 9 мостовых сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU