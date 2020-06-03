2020-06-03T16:49:29+03:00
Происшествия

Туляки сбывали фальшивки в овощных киосках и торговали наркотиками

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Двое жителей Тулы получали поддельные купюры достоинством 5 тысяч рублей курьерской доставкой. А затем оплачивали ими покупки в небольших торговых точках на территории города. Во время одной из таких афер у палатки «Овощи и фрукты» их задержали полицейские.

При досмотре помимо 2 фальшивых купюр по 5 тысяч рублей каждая, у подозреваемых обнаружили амфетамин. Предположительно, злоумышленники получали его аналогичным способом, после чего сбывали, делая «тайники-закладки».

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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