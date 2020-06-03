4 июня в Городском переулке Тулы ограничат движение и остановку транспорта

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июня с 5:00 до 22:00 в Городском переулке Тулы ограничат движение и остановку транспорта. Такая мера вводится на период проведения ремонтных работ дорожного покрытия.

Ограничения повлияют на движение автобусов маршрутов №1 и №51. Оно будет осуществляться по измененной схеме:

№ 51 ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Рязанская - мкр. Левобережный

№1 ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе -а/д "Тула-Новомосковск - с. Осиновая Гора"- ул. Пржевальского

ИСТОЧНИК KP.RU