4 июня в Городском переулке Тулы ограничат движение и остановку транспорта
4 июня с 5:00 до 22:00 в Городском переулке Тулы ограничат движение и остановку транспорта. Такая мера вводится на период проведения ремонтных работ дорожного покрытия.
Ограничения повлияют на движение автобусов маршрутов №1 и №51. Оно будет осуществляться по измененной схеме:
№ 51 ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Рязанская - мкр. Левобережный
№1 ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе -а/д "Тула-Новомосковск - с. Осиновая Гора"- ул. Пржевальского
ИСТОЧНИК KP.RU