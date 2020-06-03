3 Июнь 2020 2020-06-03T15:32:27+03:00

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В Тульской области перенесли фестиваль Крапивы. Предполагается, что он состоится во второй половине лета.

Фестиваль проходит ежегодно в Крапивне. Во время его проведения здесь звучит музыка в стиле этно и джаз, проходят крапивные бои, мастер-классы, например, по изготовлению крапивной нити, предлагают блюда с крапивой, а на ярмарке можно купить сувенир на любой вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU