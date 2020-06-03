В Туле поймали нелегального перевозчика
Водитель "Форд Эколайн" осуществлял нелегальные пассажирские перевозки с нарушениями действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Автомобиль на улицах Тулы выявили сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора.
У мужчины не было лицензии на перевозку пассажиров. Сама машина обладала техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.
В отношении водителя составлен административный материал по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". Ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU