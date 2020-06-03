В Туле поймали нелегального перевозчика

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:54:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель "Форд Эколайн" осуществлял нелегальные пассажирские перевозки с нарушениями действующего законодательства в области безопасности дорожного движения. Автомобиль на улицах Тулы выявили сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора.

У мужчины не было лицензии на перевозку пассажиров. Сама машина обладала техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

В отношении водителя составлен административный материал по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". Ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU